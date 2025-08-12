Assine
Fortes chuvas levam caos a aeroporto da Cidade do México

12/08/2025 15:17

As fortes chuvas que atingem a Cidade do México voltaram a causar o caos nesta terça-feira (12) no aeroporto da capital, onde milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações. 

A capital mexicana - onde moram 9,2 milhões de pessoas e que vai sediar os jogos da Copa do Mundo de futebol no ano que vem - registra intensas precipitações desde junho.

O aeroporto da Cidade do México é um dos mais movimentados da América Latina, com 45,4 milhões de passageiros atendidos em 2024.

A tempestade que atingiu a metrópole na madrugada desta terça-feira impactou a operação do aeroporto Benito Juárez, assim como ocorreu no último domingo, quando o volume d'água marcou o maior nível desde 1952 em áreas como o centro da cidade.

Em um comunicado, o terminal relatou 120 voos com atrasos, 16 desviados para outros aeroportos e três cancelados, afetando um total de 19.500 passageiros. 

Uma pista permaneceu fechada por várias horas devido ao acúmulo de água.

Além disso, várias avenidas e ruas da capital amanheceram inundadas nesta terça-feira. No domingo, as chuvas também afetaram a operação do metrô da capital. 

As autoridades da Cidade do México atribuem os alagamentos ao acúmulo de lixo na rede de esgoto. 

overflay