Coco Gauff avança às oitavas em Cincinnati após desistência de Yastremska

AFP
AFP
12/08/2025 15:14

A tenista americana Coco Gauff, segunda colocada no ranking mundial feminino, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati nesta terça-feira (12) sem jogar devido à desistência de sua adversária na terceira rodada, a ucraniana Dayana Yastremska. 

Este confronto, que estava marcado para a quadra central, deveria ser o reencontro entre as duas jogadoras após Yastremska surpreendentemente eliminar Gauff na primeira rodada de Wimbledon, em julho.

A americana, campeã do torneio de Cincinnati em 2023, vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora da partida entre a letã Jelena Ostapenko e a italiana Lucia Bronzetti.

Outra favorita ao título, a polonesa Iga Swiatek, também avançou para as oitavas na segunda-feira sem jogar devido à desistência de outra ucraniana, Marta Kostyuk, que sofreu uma lesão.

