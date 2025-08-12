Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Premiê israelense diz que 'vai autorizar' habitantes de Gaza a emigrarem para o exterior

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/08/2025 15:13

compartilhe

Siga no

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, nesta terça-feira (12), que seu país permitirá que os palestinos saiam da Faixa de Gaza, enquanto o exército se prepara para uma ofensiva mais ampla no território.

Perguntado durante uma entrevista ao canal de TV internacional I24 News sobre a possível emigração de habitantes de Gaza para o exterior, Netanyahu avaliou que "isto ocorre em todos os conflitos".

"Nós os autorizaremos, durante e depois dos combates", afirmou Netanyahu.

glp-ds/ysm/pb/mb/mvv/am

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay