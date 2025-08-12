Assine
PSG oficializa contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi

12/08/2025 15:02

O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente nesta terça-feira (12) a contratação do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, pelo qual o campeão europeu teria pago ao seu clube, o Bournemouth, o montante de 63 milhões de euros (cerca de R$ 396,7 pela cotação atual) além de bônus, segundo matérias da imprensa. 

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de receber Illia Zabarnyi. O zagueiro de 22 anos, que vestirá a camisa 6, se torna assim o primeiro jogador ucraniano na história do clube", afirmou o clube parisiense em um comunicado. 

Esta é a segunda contratação do atual campeão da Champions League para a próxima temporada, após a chegada do goleiro Lucas Chevalier, do Lille e da seleção francesa.

