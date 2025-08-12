Assine
Jack Grealish chega ao Everton emprestado pelo Manchester City

12/08/2025 14:32

O ponta inglês Jack Grealish, do Manchester City, será emprestado ao Everton nesta temporada, anunciou seu novo clube nesta terça-feira (12), onde buscará relançar sua carreira. 

Na última temporada, Grealish perdeu a confiança do técnico do City, Pep Guardiola, e foi titular em apenas sete partidas da Premier League. 

O atacante de 29 anos foi excluído da Copa do Mundo de Clubes, um sinal claro de sua queda de rendimento e perda de prestígio. 

"Estou muito feliz por ter assinado com o Everton. É algo enorme para mim, de verdade. Este é um grande clube com grandes torcedores", disse Grealish. 

Como jogador dos 'Toffees', Grealish vestirá a camisa 18 em homenagem a Wayne Rooney e Paul Gascoigne, "meus dois jogadores ingleses favoritos", revelou. 

Grealish chegou ao City em 2021, vindo do Aston Villa, em uma transferência recorde na época de £ 100 milhões (cerca de R$ 844 milhões pela cotação atual). 

O jogador da seleção inglesa conquistou três títulos da Premier League, a Liga dos Campeões e a FA Cup pelo City, mas seu desempenho despencou após seu papel fundamental na temporada 2022-2023.

