Representante curda discute integração com chefe da diplomacia síria em Damasco

Uma alta funcionária da administração curda no nordeste da Síria se reuniu com o chefe da diplomacia síria em Damasco, informaram, nesta terça-feira (12), dirigentes de ambas as partes, pouco após o governo anunciar sua retirada dos diálogos previstos sobre a integração curda no Estado sírio.

O governo havia anunciado, no sábado (9), que estava se retirando destas negociações, previstas para serem realizadas em Paris, e exigiu que qualquer discussão futura fosse realizada em Damasco, após uma conferência organizada pela administração curda com a participação inédita de várias comunidades minoritárias opostas às orientações dos dirigentes islamistas do país.

Segundo uma fonte curda, que pediu o anonimato, o encontro "ocorreu na noite de segunda-feria (11), a pedido do governo", entre uma encarregada da administração autônoma, Elham Ahmad, e o ministro das Relações Exteriores, Assad al Chaibani. A reunião foi confirmada à AFP por uma fonte governamental síria.

As tensões são fortes entre as autoridades originárias da aliança rebelde, que expulsou no início de dezembro o ex-presidente Bashar al Assad, e a minoria curda, que controla vastos territórios no norte e no nordeste do país, onde dispõe de uma administração autônoma que o novo poder deseja integrar ao Estado sírio.

Mazloum Abdi, chefe das Forças Democráticas Sírias (FDS, braço armado dos curdos apoiado por Washington), e o presidente interino, Ahmad al Chareh, assinaram, em 10 de março, um acordo neste sentido.

Desde então, várias rodadas de negociações foram realizadas, mas elas avançam lentamente, pois os curdos reivindicam um sistema de governo descentralizado, algo que Damasco refuta.

As conversas de segunda-feira se concentraram "na busca de uma fórmula adequada para a descentralização, sem um calendário preciso" para sua implementação, segundo a fonte curda.

