Inflação do Brasil registra leve queda para 5,23% na base anual

A inflação no Brasil caiu para 5,23% em julho no acumulado de 12 meses, levemente abaixo dos 5,35% do mês anterior, mas ainda acima da meta oficial, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (12).

O indicador de julho ainda não reflete os efeitos das tarifas punitivas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao país, que entraram em vigor na semana passada.

O índice mensal de julho foi de 0,26% contra 0,24% em junho, segundo o IBGE.

O dado ficou abaixo das expectativas do mercado, que antecipavam 0,34% de inflação mensal em julho, segundo um relatório Focus do Banco Central.

"O grupo Alimentação e bebidas apresentou variação negativa (-0,27%) na passagem de junho para julho, assim como os grupos Vestuário (-0,54%) e Comunicação (-0,09%)", avaliou o IBGE.

Este indicador é um tema sensível para o governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade caiu nos últimos meses, em parte devido aos preços dos alimentos.

Entretanto, a inflação na base anual ficou pelo sétimo mês consecutivo fora da faixa de tolerância oficial de 1,5% a 4,5%.

O governo antecipou que os preços dos alimentos podem cair no país nos próximos meses devido às tarifas americanas, que afetam a exportação de produtos como café e carne.

Em julho, o Banco Central do Brasil encerrou o ciclo de alta iniciado em setembro de 2024 para controlar a inflação e manteve a taxa de juros em 15%.

jss/app/ad/yr/fp