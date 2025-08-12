Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel afirma que não há 'desnutrição generalizada' em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/08/2025 10:56

compartilhe

Siga no

Israel afirmou nesta terça-feira (12) que "não há sinais de um fenômeno de desnutrição generalizada" na Faixa de Gaza, onde a ONU alerta há semanas sobre o risco de um cenário de fome.

O Cogat, responsável pela administração civil dos territórios palestinos e subordinado ao Ministério da Defesa, anunciou ter realizado uma "análise exaustiva" dos dados e números do Hamas sobre as mortes por desnutrição no território palestino.

O Ministério da Saúde em Gaza, sob controle do movimento islamista, calcula que até o momento 227 pessoas morreram de fome, das quais 103 eram crianças.

O Cogat aponta "uma diferença significativa entre esses números e os casos documentados, com detalhes completos de identificação" na imprensa e nas redes sociais, o que "gera dúvidas sobre sua credibilidade".

"A análise caso a caso das mortes divulgadas mostra que a maioria (...) sofria de condições médicas pré-existentes que provocaram a deterioração do seu estado de saúde, sem relação com o seu estado nutricional", afirmou o Cogat.

"Não há nenhum sinal de um fenômeno de desnutrição generalizada" entre os habitantes de Gaza", concluiu o Cogat, que denunciou a "exploração cínica de imagens trágicas" por parte do Hamas.

Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, o governo do Hamas apresenta uma longa "refutação das mentiras" do Cogat, que chama de uma "tentativa desesperada e vã de ocultar um crime documentado internacionalmente: a fome sistemática da população de Gaza".

hba-ava/cab/mab/mb/jmo/fp

Tópicos relacionados:

conflito israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay