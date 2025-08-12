Assine
Internacional

Nove soldados mortos em ataque no Paquistão

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/08/2025 10:22

Nove soldados paquistaneses morreram na segunda-feira quando quase 50 homens atacaram edifícios públicos, incluindo uma delegacia e um tribunal, no Baluchistão, região na fronteira com o Irã, informaram autoridades locais à AFP nesta terça-feira (12).

O ataque, que não foi reivindicado, ocorreu no momento em que Washington amplia as sanções contra o Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), grupo separatista que em março executou uma grande tomada de reféns em um trem na província.

Três policiais ficaram feridos no ataque contra uma delegacia no distrito de Washuk, durante o qual alguns detidos foram libertados.

Os agressores, segundo um dos funcionários, "lançaram granadas contra o quartel-general da Guarda de Fronteira".

Soldados seguiram para a delegacia e os "terroristas os atacaram no caminho, matando nove soldados", acrescentou a fonte.

Um funcionário do Ministério do Interior do Baluchistão confirmou os ataques e, sob condição de anonimato, informou que eles foram executados por "entre 40 e 50 terroristas que chegaram em motocicletas para atacar e saquear prédios públicos na noite de segunda-feira".

mak-sma/sbh/pt/mab/mb/jmo/fp

Tópicos relacionados:

ataque paquistao politica

