Evergrande anuncia que vai sair da Bolsa de Hong Kong

AFP
AFP
Repórter
12/08/2025 10:02

O grupo imobiliário chinês Evergrande, em plena crise, anunciou nesta terça-feira (12) que vai sair definitivamente da Bolsa de Hong Kong em 25 de agosto, mais de um ano após a suspensão da cotação de suas ações.

A empresa, que já foi a maior empresa do setor da China, entrou em 'default' em 2021 e se tornou o símbolo da crise do mercado imobiliário da segunda maior economia mundial.

Em janeiro de 2024, um tribunal de Hong Kong emitiu uma ordem de liquidação da Evergrande por considerar que a empresa não havia apresentado um plano de pagamento da dívida para responder aos credores e suas ações na Bolsa permaneceram suspensas.

Os liquidadores designados pelo tribunal, Edward Middleton e Tiffany Wong, adotaram medidas para tentar recuperar os investimentos dos credores, incluindo uma ação judicial contra a auditora PwC e sua filial na China continental.

Os liquidadores avaliam que a dívida da empresa poderia ultrapassar 45 bilhões de dólares (243 bilhões de reais), contra 27,5 bilhões (148 bilhões de reais) inicialmente calculados.

