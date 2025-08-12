Assine
Defesa Civil denuncia intensificação dos ataques israelenses na Cidade de Gaza

12/08/2025 08:27

A Defesa Civil de Gaza afirmou que os ataques aéreos israelenses sobre a Cidade de Gaza se intensificaram nos últimos dias, depois que o gabinete de segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou planos para ampliar a guerra. 

O governo israelense não divulgou um calendário exato de quando suas forças entrariam na região, mas, segundo o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal, os bombardeios aéreos sobre a Cidade de Gaza aumentaram durante os últimos três dias. 

Bassal disse que os bairros residenciais de Zeitun e Sabra foram atacados "com bombardeios muito intensos que têm como alvos residências civis, possivelmente incluindo edifícios de grande altura". 

"A ocupação israelense está utilizando todo tipo de armas nesta área - bombas, drones e também munições altamente explosivas que provocam uma destruição em larga escala de casas civis", acrescentou. 

