Trabalho doméstico de meninas adolescentes quase dobra o de meninos na América Latina (Unicef)

11/08/2025 19:42

As meninas e adolescentes da América Latina dedicam quase o dobro do tempo de seus pares do sexo masculino ao trabalho doméstico e ao cuidado de outras pessoas, aponta um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgado nesta segunda-feira (11) no México.

Em todo o mundo, essas tarefas não remuneradas recaem principalmente sobre as mulheres, o que dificulta o seu acesso a empregos em tempo integral e prejudica o seu desempenho acadêmico, ressalta a pesquisa.

As jovens "assumem responsabilidades domésticas de forma desproporcional", disse o diretor regional do Unicef para a América Latina e o Caribe, Roberto Benes, sobre os dados colhidos em Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai.

As adolescentes dedicam em média nesses países 2,25 horas por dia às tarefas domésticas, enquanto os meninos investem 1,3 hora, segundo o relatório. Nas famílias mais pobres, a diferença entre meninas e meninos adolescentes dobra, com as jovens dedicando pelo menos 14 horas a mais por semana a tarefas domésticas do que os meninos, segundo comunicado divulgado pelo Unicef.

Os cuidados não remunerados, que envolvem crianças, idosos e enfermos, "constituem uma das principais barreiras à igualdade de gênero", destacou a diretora regional da ONU Mulheres, María Noel Vaeza, citada no texto.

Na última quinta-feira, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que o cuidado é um direito que deve ser garantido pelos Estados, e que as pessoas que assumem essas tarefas não remuneradas "devem gozar progressivamente de garantias mínimas de seguridade social".

O estudo foi apresentado por ocasião da XVI Conferência Regional sobre a Mulher, que será aberta amanhã pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, no palácio de governo.

