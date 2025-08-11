Harry e Meghan fecham acordo mais limitado com a Netflix

Harry, filho mais novo do rei da Inglaterra, Charles III, e sua mulher, Meghan Markle, continuarão desenvolvendo projetos para a Netflix, mas com condições mais limitadas, anunciou a gigante do streaming nesta segunda-feira (11).

O casal, que vive nos Estados Unidos, trabalha com a Netflix desde 2020. Os dois produziram o documentário "Harry & Meghan" e a série de estilo de vida "With Love, Meghan", que terá uma segunda temporada. Um especial de Natal está previsto para dezembro, segundo a empresa de streaming.

Diferentemente do acordo anterior, em que a Netflix tinha exclusividade sobre as produções do casal, agora a plataforma passa a ter o direito de aprovar ou rejeitar um projeto antes de que a produtora de Harry e Meghan, Archewell Productions, possa oferecê-lo a outros estúdios.

No geral, os contratos de "first-look" são menos lucrativos que os de exclusividade, mas proporcionam mais flexibilidade aos produtores. "Estamos orgulhosos em estender nossa parceria com a Netflix e ampliar nosso trabalho conjunto para incluir a marca As Ever", disse Meghan, referindo-se à sua linha recém-lançada de produtos de estilo de vida, que inclui vinhos e geleias.

Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, descreveu Harry e Meghan como "vozes influentes, cujas histórias repercutem no público de todo o mundo", segundo um comunicado. Os dois se casaram em 2018 e, dois anos depois, mudaram-se para a Califórnia, após abandonarem suas obrigações junto à família real.

O casal assinou seu primeiro contrato com a Netflix em 2020, estimado em US$ 100 milhões (R$ 545 milhões), um valor nunca confirmado. Os detalhes financeiros da renovação não foram revelados. Segundo o jornal The New York Times, ela tem um valor menor para Harry e Meghan do que o contrato anterior.

A série "Harry & Meghan", de seis episódios, teve 23 milhões de visualizações nos primeiros quatro dias, um recorde para um documentário da Netflix. Já "With Love, Meghan" ultrapassou 5 milhões de visualizações no primeiro semestre de 2025 e se tornou o programa de culinária mais assistido na plataforma.

O especial de Natal vai mostrar Meghan recebendo amigos e familiares enquanto eles decoram a casa, "preparam banquetes, elaboram presentes emocionantes e compartilham muitas risadas", antecipa o comunicado.

No fim do ano, a Netflix vai lançar um documentário da Archewell Productions sobre um pequeno orfanato em Uganda. O casal também está produzindo uma adaptação do romance de Carley Fortune "Me Encontre no Lago", cujo lançamento na Netflix ainda não foi confirmado.

