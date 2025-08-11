Assine
Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

11/08/2025 17:22

O Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que será disputada num sábado, dia 29 de novembro, anunciou a Conmebol nesta segunda-feira (11). 

O Monumental, com capacidade para 80 mil espectadores, competia com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil espectadores, para sediar a final.

Mas o estádio maior acabou sendo escolhido para ser o palco da partida, de acordo com Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. 

Em 2019, o Estádio Monumental sediou a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, na qual o Flamengo derrotou o argentino River Plate. 

O time carioca conquistou então seu segundo título continental com uma vitória de virada por 2 a 1. 

Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas. 

Desde a mudança de formato, a grande final também já foi disputada no Rio de Janeiro, Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires.

