Trump anuncia que EUA não irá impor tarifas sobre o ouro

AF
AFP
AFP
Repórter
11/08/2025 15:21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que não adotará tarifas adicionais sobre as importações de ouro, depois que um documento oficial espalhou confusão, fazendo com que o preço do metal disparasse. 

"O ouro não estará sujeito a tarifas!", declarou Trump em sua plataforma, Truth Social, sem dar detalhes. 

Na semana passada, as autoridades aduaneiras americanas emitiram uma carta na qual indicavam que alguns lingotes de ouro estariam sujeitos a tarifas aduaneiras. 

