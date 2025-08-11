Trump diz esperar uma cúpula 'construtiva' com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta segunda-feira (11), que espera ter uma "conversa construtiva" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, na cúpula entre os dois mandatários, esta semana, no Alasca.

"Vou falar com Vladimir Putin e direi a ele: 'Você tem que pôr fim a esta guerra'", declarou Trump durante entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump também expressou seu descontentamento com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por descartar fazer concessões territoriais à Rússia.

