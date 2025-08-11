Assine
Morre Kunishige Kamamoto, considerado o melhor atacante do futebol japonês

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/08/2025 13:00

Kunishige Kamamoto, considerado o melhor atacante da história do futebol japonês, com 75 gols marcados em 76 jogos pela seleção nacional, faleceu no domingo, aos 81 anos, em decorrência de uma pneumonia, informou a Federação Japonesa de Futebol (JFA) nesta segunda-feira (11).

Natural de Kyoto, Kamamoto foi o artilheiro do torneio olímpico dos Jogos da Cidade do México-1968, em que o Japão ficou com a medalha de bronze.

O extinto Yanmar Diesel, hoje Cerezo Osaka, foi o clube que ele defendeu durante toda sua carreira, pelo qual marcou 202 gols em 251 jogos do campeonato japonês.

Em seus últimos anos antes de pendurar as chuteiras, Kamamoto dividiu as funções de jogador e treinador da equipe até parar de jogar, em 1984.

Depois, seguiu como técnico até 1995 e, três anos depois, se tornou vice-presidente da JFA. Além disso, foi diretor do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2002, que o Japão sediou em conjunto com a Coreia do Sul.

O ídolo também conciliou a carreira de dirigente de futebol com a de político, já que foi eleito deputado em 1995.

O atual técnico da seleção do Japão, Hajime Moriyasu, declarou que Kamamoto "deu aos japoneses um raio de esperança de poder competir em nível internacional".

Outro mito do futebol do país, Kasuyoshi Miura, que continua jogando aos 58 anos, lembrou que o próprio Pelé disse que Kamamoto era "um grande atacante", quando o 'Rei' participou de um jogo comemorativo pela aposentadoria do craque japonês.

"Quando escutei o Rei Pelé dizer que era 'um grande atacante', me senti orgulhoso como japonês e ainda lembro disso", declarou Miura, segundo maior artilheiro da história do futebol japonês.

