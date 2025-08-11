Assine
Alemanha anuncia discussões sobre Ucrânia entre Europa e EUA na quarta-feira

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/08/2025 12:50

O presidente americano, Donald Trump, líderes de países europeus, da Otan e da UE se reunirão na quarta-feira para discutir a situação da Ucrânia, na antevéspera da cúpula entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o porta-voz do chanceler alemão, Friedrich Merz, nesta segunda-feira (11). 

Essas "conversas", organizadas por iniciativa de Berlim, terão como foco os "preparativos para possíveis negociações de paz", assuntos "relacionados às reivindicações territoriais e garantias de segurança", além de possíveis "ações adicionais" para "exercer pressão sobre a Rússia", declarou, em nota, o porta-voz Stefan Kornelius. 

A União Europeia reuniu seus ministros de Relações Exteriores em caráter de urgência nesta segunda-feira para tentar influenciar as negociações entre Trump e Putin sobre a guerra na Ucrânia, que suscitam temores de um acordo em detrimento de Kiev. 

Os europeus intensificaram seus contatos e se esforçaram para formar uma frente de apoio à Ucrânia desde o anúncio de a cúpula no Alasca.

Tópicos relacionados:

alemanha conflito diplomacia otan russia ucrania ue

