Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Japão ordena que moradores abandonem casas após fortes chuvas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/08/2025 06:20

compartilhe

Siga no

As autoridades japonesas pediram na segunda-feira (11) a milhões de pessoas que abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, onde vários moradores estão desaparecidos.

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.

As autoridades emitiram alerta para mais de três milhões de moradores na região sudoeste do Japão, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Um homem da localidade de Kosa, em Kumamoto, desapareceu na manhã de segunda-feira em um deslizamento de terra. 

Em Misato, no mesmo município, as equipes de emergência tentavam alcançar um idoso preso em sua casa, atingida por um deslizamento de terra, segundo uma autoridade local. 

Outras duas pessoas na cidade de Fukuoka foram arrastadas no domingo pela correnteza de um rio e continuam desaparecidas, informou o canal de televisão NHK.

hih/djw/mas/cjc/fp

Tópicos relacionados:

chuva japao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay