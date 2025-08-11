Navios chineses colidem durante perseguição a barco filipino

Um navio chinês colidiu com uma embarcação da Guarda Costeira quando perseguia uma lancha de patrulha das Filipinas no Mar do Sul da China, informou Manila, que divulgou imagens do incidente nesta segunda-feira.

O incidente ocorreu perto do disputado atol de Scarborough, quando a Guarda Costeira filipina escoltava barcos que distribuíam ajuda aos pescadores na região, informou o porta-voz Jay Tarriela.

O governo filipino divulgou um vídeo que mostra o momento da colisão entre a embarcação da Guarda Costeira chinesa e um navio maior.

"O CCG 3104 (navio da Guarda Costeira chinesa), que perseguia o BRP Suluan (navio da Guarda Costeira filipina) a alta velocidade, executou uma manobra arriscada que provocou a colisão com o navio chinês", disse Tarriela.

"Isto causou danos substanciais à proa do navio do CCG, deixando-o inapto para navegar", acrescentou.

O porta-voz disse que a tripulação chinesa não respondeu à oferta de ajuda do navio filipino.

China e Filipinas registram incidentes frequentes no Mar do Sul da China, que Pequim reclama quase em sua totalidade, apesar de uma decisão internacional que determinou que a postura de Pequim não possui base legal.

