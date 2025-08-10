Al Jazeera anuncia morte de 4 de seus jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

A emissora Al Jazeera informou que dois correspondentes e dois cinegrafistas do veículo foram mortos após um bombardeio israelense sobre sua tenda na Cidade de Gaza neste domingo (10), citando como fonte o diretor de um hospital local.

"O jornalista da Al Jazeera Anas al Sharif foi morto junto com três colegas no que parece ser um ataque israelense direcionado, disse o diretor do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza", relatou a emissora com sede no Catar.

