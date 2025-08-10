Piloto da Nascar fratura clavícula em queda ao comemorar vitória

A estrela em ascensão da Nascar, Connor Zilisch, fraturou a clavícula no sábado (9), segundo seu próprio relato, após uma queda espetacular do teto de seu carro, no qual havia subido para comemorar a vitória.

O americano de 19 anos conquistou a vitória em sua sexta corrida da temporada na segunda divisão da Nascar no sábado. Ele subiu pela janela de seu Chevrolet para sentar no teto e comemorar.

Mas um de seus pés pareceu escorregar na tela da janela e, para horror dos espectadores, caiu no asfalto na área de comemoração do Watkins Glen International Raceway, em Nova York.

O momento assustador foi capturado pelas câmeras, embora a Nascar tenha afirmado que o piloto da Xfinity Series estava "acordado e consciente" quando foi levado ao hospital.

"Saí do hospital e estou me recuperando. Felizmente, minhas tomografias computadorizadas da minha cabeça estão boas, só quebrei a clavícula", postou Zilisch nas redes sociais no sábado.

"Agradeço a todos os médicos pelo pronto atendimento e sou grato por não ter sido nada grave", acrescentou o piloto, que precisou ser levado de maca para uma ambulância.

A estrela em ascensão da popular competição americana deveria competir novamente neste domingo, mas foi forçada a desistir, de acordo com a rede CBS.

