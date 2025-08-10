Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

De Miñaur é eliminado e Comesaña avança em sua estreia em Cincinnati

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/08/2025 15:21

compartilhe

Siga no

O australiano Alex de Miñaur, oitavo colocado no ranking mundial, foi eliminado neste domingo (10) em sua partida de estreia na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati pelo americano Reilly Opelka por 7-6 (8/6), 6-4. 

Sexto cabeça de chave, De Miñaur desperdiçou inúmeras oportunidades (sete break points, todos perdidos) e teve seu saque quebrado no segundo set no único break point do americano. 

O australiano de 26 anos chegou à quadra dura de Cincinnati, Ohio, como campeão do ATP 500 de Washington e quarto-finalista do Masters 1000 de Toronto, onde perdeu para o americano Ben Shelton, que mais tarde seria campeão. 

Opelka, de 27 anos, 73º colocado no ranking da ATP, vai enfrentar Francisco Comesaña (71º) na terceira rodada. 

O argentino de 24 anos avançou para a próxima fase neste domingo devido à desistência do italiano Luciano Darderi (nº 29), que vencia por 6-4 e 3-1. 

Comesaña participa do torneio nos Estados Unidos pela primeira vez, dias após ser derrotado por De Miñaur na segunda rodada do Aberto de Toronto.

--- Resultados deste domingo do Masters 1000 de Cincinnati:

- Segunda rodada

Jirí Lehecka (CZE/N.22) x Tristan Boyer (EUA) 4-6, 6-1, 6-4

Reilly Opelka (EUA) x Alex De Miñaur (AUS/N.6) 7-6 (8/6), 6-4

Francisco Comesaña (ARG) x Luciano Darderi (ITA/N.29) 6-4, 3-1 e abandono

bds-raa/dam/aam

Tópicos relacionados:

atp cincinnati masters1000 tenis usa wta wta1000

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay