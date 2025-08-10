Assine
Jordânia sediará reunião entre sírios e americanos na terça-feira

10/08/2025 14:58

A Jordânia sediará na terça-feira (12) uma reunião entre sírios e americanos sobre a situação na Síria e as formas de apoiar a reconstrução do país afetado pela instabilidade e tensões comunitárias, após 13 anos de guerra civil e a deposição do presidente Bashar al-Assad. 

"A reunião analisará a situação na Síria e os meios para apoiar o processo de reconstrução do país sobre bases que garantam sua segurança, estabilidade e soberania (...) preservando os direitos de todos os sírios", afirmou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Jordânia. 

O texto especifica que "este encontro, que conta com a participação do ministro sírio das Relações Exteriores, Assad al Shibani, e do enviado americano para a Síria, Thomas Barrack, está inserido na continuidade das discussões recebidas por Amã em 19 de julho de 2025". 

Essas conversas abordaram o tema dos confrontos sangrentos ocorridos na província síria de Sweida, de maioria drusa. 

Em julho, a violência comunitária entre drusos e beduínos sunitas provocou a intervenção das forças governamentais e de combatentes tribais que apoiaram os beduínos, além do Exército israelense, que bombardeou em defesa dos drusos. 

Um cessar-fogo pôs fim a uma semana de hostilidades que provocaram 1.400 mortes, segundo um balanço do Observatório Sírio de Direitos Humanos, mas a situação permaneceu tensa, com a retomada da violência em agosto.

Tópicos relacionados:

conflito jordania siria

