Ao menos 63 mortos por desnutrição em uma semana em cidade no Sudão

AFP
AFP
Repórter
10/08/2025 14:03

Pelo menos 63 pessoas morreram de desnutrição em uma semana em El Fasher, cidade sitiada no oeste do Sudão em guerra, afirmou à AFP um funcionário do Ministério da Saúde neste domingo (10). 

"Sessenta e três pessoas morreram de desnutrição desde 3 de agosto (...), a maioria são crianças e mulheres", declarou o funcionário, que pediu o anonimato. 

Ele acrescentou que esse balanço se refere apenas às pessoas que conseguiram chegar a um hospital. 

El Fasher, capital de Darfur do Norte, está sitiada há mais de um ano pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra contra o Exército desde abril de 2023. 

A cidade é a segunda capital regional de Darfur ainda controlada pelo Exército. 

Cerca de 40% das crianças com menos de cinco anos em El Fasher sofrem de desnutrição aguda, 11% de forma severa, segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM). 

Já em seu terceiro ano, o conflito deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou milhões e provocou o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".

