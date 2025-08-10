Assine
UE convoca reunião extraordinária sobre Ucrânia antes da cúpula Putin-Trump

AFP
AFP
Repórter
10/08/2025 11:38

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, anunciou uma reunião de emergência de ministros das Relações Exteriores do bloco para esta segunda-feira (11) para pedir que qualquer acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia inclua Kiev e Bruxelas.

Os presidentes russo, Vladimir Putin, e americano, Donald Trump, se reunirão na próxima sexta-feira (15) no estado americano do Alasca para tentar resolver o conflito iniciado há três anos. A Europa insiste em que a Ucrânia deve fazer parte destes diálogos.

"O presidente Trump tem razão em que a Rússia deve pôr fim à sua guerra contra a Ucrânia. Os Estados Unidos têm o poder de obrigar a Rússia a negociar seriamente. Qualquer acordo entre os Estados Unidos e a Rússia deve incluir a Ucrânia e a UE, pois se trata da segurança da Ucrânia e de toda a Europa", disse Kallas em um comunicado neste domingo (10).

"Convocarei na segunda-feira uma reunião extraordinária dos ministros das Relações Exteriores da UE para debater nossos próximos passos", acrescentou. A reunião será realizada online.

Segundo a Alta Representante da UE para Assuntos Exteriores, "o direito internacional é claro: todos os territórios ocupados temporariamente pertencem à Ucrânia".

raz/giv/pc/mb/mvv/jc

