Itália segue lutando contra incêndio no Vesúvio

Os bombeiros continuavam a combater neste domingo(10) um incêndio nas encostas do Vesúvio, após terem fechado aos turistas os acessos ao vulcão próximo de Nápoles, no sul da Itália.

O incêndio devasta o parque nacional desde sexta-feira e os bombeiros mobilizaram 12 patrulhas além de seis aviões Canadair. Também solicitaram a ajuda de agentes de outras regiões italianas.

"Por razões de segurança (...) e para facilitar as operações de combate ao incêndio e limpeza nas áreas afetadas, todas as atividades na rede de trilhas do Parque Nacional do Vesúvio estão suspensas até novo aviso", anunciou o parque no sábado em um comunicado.

Cerca de 620.000 pessoas visitaram a cratera do vulcão em 2024, segundo estatísticas do parque.

A fumaça do incêndio era visível, neste domingo, do sítio arqueológico próximo de Pompeia, que permaneceu aberto aos turistas.

