Internacional

Ucrânia anuncia reconquista de localidade no norte do país

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/08/2025 09:02

A Ucrânia anunciou neste domingo(10) que reconquistou uma pequena localidade fronteiriça na região de Sumi, no norte do país, um raro sucesso contra o Exército russo que há semanas avança na frente leste. 

"As forças ucranianas libertaram e limparam completamente de ocupantes russos a localidade de Bezsalivka, na região de Sumi", anunciou o Estado-Maior do Exército no Telegram. 

Essa pequena localidade fica na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, cerca de vinte quilômetros a oeste da principal zona de combates entre os dois exércitos nesta região. 

Moscou lançou uma ofensiva em Sumi depois de expulsar, em abril, as forças ucranianas da região russa de Kursk, à qual ocupavam uma pequena parte desde o verão de 2024. 

As tropas russas encontram-se a aproximadamente vinte quilômetros da capital regional homônima, que tem sido alvo de bombardeios mortais. 

No entanto, a maior parte dos combates ocorre no leste do país, onde o Exército russo, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, avança  nos últimos meses contra um adversário menos numeroso e pior equipado.

