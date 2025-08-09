Sinner atropela em sua estreia em Cincinnati; Fokina desiste e Fonseca avança

Jannik Sinner mostrou suas credenciais como número um do mundo com uma vitória retumbante na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati neste sábado (9), em que o brasileiro João Fonseca se classificou graças ao abandono do espanhol Alejandro Davidovich Fokina e dois favoritos foram eliminados: o norueguês Casper Ruud e o italiano Lorenzo Musetti.

Sinner, de 23 anos, derrotou o colombiano Daniel Galán (144º) por 6-1 e 6-1, na vitória mais rápida (59 minutos) de sua carreira no circuito profissional.

Foi também seu 22º triunfo consecutivo em quadras duras, uma sequência que começou após a derrota na final de Pequim, em setembro, para seu arquirrival, o espanhol Carlos Alcaraz.

O atual campeão antecipou seu domínio absoluto com um primeiro set de 26 minutos, no qual conquistou 92% (11/12) dos pontos e converteu dois de três break points.

"Estou muito feliz porque não é fácil jogar aqui", destacou. "Senti que meu saque estava bom em alguns momentos, mas há pontos a melhorar".

O campeão de Wimbledon em julho comemorou sua vitória no calor de Cincinnati, Ohio, onde enfrentará na terceira rodada o canadense Gabriel Diallo (35º), que derrotou o argentino Sebastián Báez (43º) por 7-5 e 6-4.

Galán, de 29 anos, não conseguiu reagir após um primeiro set arrasador e permitiu a terceira quebra do italiano no início do segundo set.

Além disso, Sinner ampliou sua sequência de vitórias para oito consecutivas desde o título de Wimbledon (quando venceu Alcaraz) e suas vitórias contra oponentes fora do Top 50 para 38.

- João Fonseca se classifica -

Também neste sábado, o brasileiro João Fonseca sofreu mas avançou no torneio. O carioca perdeu o primeiro set para o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 7-6 (4/7), que chegou a abrir 4 a 0 no segundo.

Mas Fonseca virou para 5 a 4 e acabou se beneficiando do abandono do espanhol, que sofreu com problemas físicos.

Em outra partida, Casper Ruud, décimo primeiro cabeça de chave, perdeu por 6-7 (5/7), 6-4 e 6-2 para o francês Arthur Rinderknech.

O norueguês (13º) sofreu 34 erros não forçados e perdeu o saque quatro vezes, incapaz de impedir a reação do seu adversário, 70º do ranking.

"Me mantive agressivo durante toda a partida", disse Rinderknech sobre sua estreia. "Não se pode deixar Casper começar a ditar o jogo. Eu sabia que teria que correr muito".

O sétimo cabeça de chave, Holger Rune, venceu sua partida de estreia por 7-5, 7-6 (7/5) contra o russo Roman Safiullin (80º) e agora enfrentará o americano Alex Michelsen, que derrotou o francês Corentin Moutet (44º) por 3-6, 6-3 e 6-4.

Já o grego Stefanos Tsitsipas derrotou o húngaro Fabian Marozsan por 7-6 (7/3), 6-2.

"Tinha que estar muito bem preparado. Ele é um jogador agressivo", disse o ex-número três do mundo. "Não havia dúvidas. Meu plano estava claro e a execução foi fantástica".

Na terceira rodada, Tsitsipas vai enfrentar o francês Benjamin Bonzi (63º), que derrotou o oitavo cabeça de chave Lorenzo Musetti (10º) em uma das primeiras vitórias surpreendentes do torneio, por 5-7, 6-4, 7-6 (7/4).

--- Resultados deste sábado do ATP 1000 de Cincinnati:

- Segunda rodada

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Daniel Galán (COL) 6-1, 6-1

Gabriel Diallo (CAN/N.30) x Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) x Tomás Machac (CZE/N.19) 6-3, 6-3

Tommy Paul (EUA/N.13) x Pedro Martínez (ESP) 6-2, 6-2

Arthur Rinderknech (FRA) x Casper Ruud (NOR/N.11) 6-7 (5/7), 6-4, 6-2

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.23) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-2, 7-6 (7/3)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.25) x Fábián Marozsán (HUN) 7-6 (7/3), 6-2

Benjamin Bonzi (FRA) x Lorenzo Musetti (ITA/N.8) 5-7, 6-4, 7-6 (7/4)

João Fonseca (BRA) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.17) 6-7 (4/7), 5-4 e abandono

Ugo Humbert (FRA/N.20) x Coleman Wong (HKG) 6-3, 6-4

Alex Michelsen (EUA/N.28) x Corentin Moutet (FRA) 3-6, 6-3, 6-4

Holger Rune (DIN/N.7) x Roman Safiullin (RUS) 7-5, 7-6 (7/5)

