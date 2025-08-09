Assine
Internacional

Presidente de Honduras rechaça 'ataques infundados' dos EUA contra Maduro

09/08/2025 21:43

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, rejeitou neste sábado (9) os "ataques infundados" contra o mandatário venezuelano Nicolás Maduro, após os Estados Unidos aumentarem a recompensa por informações para capturá-lo por supostamente colaborar com grupos de narcotráfico.

A procuradora-geral americana, Pam Bondi, anunciou na quinta-feira que o governo de Donald Trump elevou para 50 milhões de dólares (271,2 milhões de reais) a recompensa, acusando Maduro de operar com "organizações terroristas estrangeiras" como o Tren de Aragua e o Cartel de los Soles para introduzir "drogas" nos Estados Unidos.

"Honduras rejeita categoricamente as acusações formuladas contra o presidente Nicolás Maduro e manifesta sua plena solidariedade [...] frente aos ataques infundados de que hoje é alvo", disse Castro em sua conta no X.

Por outro lado, a Nicarágua enviou na sexta-feira uma carta de apoio ao presidente venezuelano. "Nicolás, irmão valente [...], nenhum império nos dobra", destacou a mensagem dos copresidentes e casal nicaraguense Daniel Ortega e Rosario Murillo.

Honduras e Nicarágua são os únicos países na América Central aliados da Venezuela, cujo chanceler, Yván Gil, qualificou na véspera como "patética" e "ridícula" a nova recompensa contra Maduro.

bur/hma/mis/val/ic

