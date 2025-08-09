Assine
Tremor de 5,9 graus sacode fronteira entre Guatemala e México

09/08/2025 18:50

Um sismo de 5,9 graus com epicentro no oceano Pacífico sacudiu neste sábado (9) a fronteira entre a Guatemala e o México sem que até agora tenham sido relatadas vítimas ou danos, informaram os serviços sismológicos.

O país centro-americano tem sido atingido nas últimas semanas por uma série de fortes sismos que deixaram cerca de uma dezena de mortos e milhares de afetados.

O movimento telúrico deste sábado foi registrado às 14h40 locais (17h40 em Brasília) a 101 km a sudoeste da cidade costeira guatemalteca de Champerico, na fronteira marítima dos dois países, e a 9 km de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred), responsável pela defesa civil na Guatemala, não reportou por enquanto pessoas feridas ou danos causados pelo tremor, perceptível principalmente no oeste do país.

No último dia 8 de julho, um movimento telúrico de magnitude 5,7 deixou sete mortos, cerca de 15.000 afetados e 2.170 residências danificadas no departamento de Sacatepéquez, próximo à Cidade da Guatemala.

Outras duas pessoas morreram em tremores de 5,6 e 5,3 graus no final de julho no departamento de Jutiapa, na fronteira com El Salvador.

hma/mis/val/ic

