Jen Pawol se torna a 1ª mulher a arbitrar na liga americana de beisebol

AFP
AFP
09/08/2025 16:42

Jen Pawol se tornou a primeira mulher a arbitrar na Major League Baseball (MLB) neste sábado (9), atuando na primeira base durante um jogo entre o Miami Marlins e o Atlanta Braves. 

A árbitra de 48 anos alcançou esse marco histórico no Truist Park, em Atlanta, no primeiro jogo de uma rodada dupla, após ser promovida esta semana após arbitrar em mais de 1.200 jogos de ligas menores. 

"Estou ciente da importância. Estou ciente da magnitude", disse Pawol antes do jogo. "Assim que comecei a arbitrar, pensei: 'Isso é para mim'".

Pawol estava pronta para arbitrar na terceira base mais tarde, no segundo jogo da rodada dupla deste sábado, antes de assumir como árbitra atrás do home plate no jogo de domingo. 

"Não consigo explicar. Está nos meus genes. Ser árbitra profissional é uma carreira viável, tanto para homens como para mulheres, meninas e meninos", garantiu ela. "Posso viver disso e sou apaixonada por isso. Só preciso trabalhar mais duro a cada dia e melhorar até amanhã".

