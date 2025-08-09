Assine
Temporada da NBA começará em 21 de outubro com jogo entre Oklahoma City e Houston

09/08/2025 15:01

A próxima temporada da NBA, o campeonato americano de basquete, começará em 21 de outubro com o jogo entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets, enquanto o Lakers, liderado por LeBron James e Luka Doncic, receberá o Golden State Warriors, informou a ESPN na noite de sexta-feira. 

O armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, eleito o jogador mais valioso da liga na temporada passada, receberá o Rockets em Oklahoma City, onde é esperada a estreia de seu novo astro, o veterano Kevin Durant (36 anos), bicampeão da NBA pelo Golden State em 2017 e 2018. 

Os jogos do campeonato serão transmitidos nos Estados Unidos pela NBC pela primeira vez em 23 anos. 

A temporada 2025-2026 é a primeira do novo contrato de televisão da NBA, com duração de onze anos e valor total de US$ 76 bilhões (cerca de R$ 412,8 bilhões pela cotação atual), segundo estimativas da mídia americana. 

A programação da rodada de Natal também foi revelada, com, entre outras partidas, a visita do San Antonio Spurs, do astro francês Victor Wembanyama, ao Oklahoma City e o duelo no lendário Madison Square Garden, em Nova York, entre o Knicks e o Cleveland Cavaliers.

