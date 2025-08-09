Histórica mesquita espanhola de Córdoba reabre após incêndio

A famosa mesquita-catedral de Córdoba, no sul da Espanha, reabriu ao público neste sábado (9), um dia após ter sido afetada por um incêndio que causou danos "muito localizados", segundo seu prefeito.

As imagens das chamas na sexta-feira geraram temores de danos semelhantes aos sofridos pela catedral de Notre-Dame de Paris, em 2019, mas o fogo foi rapidamente extinto pelos bombeiros.

"Há alguns danos, danos significativos, mas são muito, muito localizados", disse o prefeito José María Bellido a jornalistas.

O templo, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e visitado por mais de dois milhões de pessoas todos os anos, abriu suas portas no sábado às 10h locais e fechará às 19h, em seu horário habitual, com apenas a área onde ocorreu o incêndio fechada ao público, informou um porta-voz por telefone à AFP.

O incêndio foi declarado na sexta-feira pouco após as 21h locais em uma capela da mesquita, convertida em templo cristão após a conquista cristã da cidade, no século XIII.

O fogo mal começara e já circulavam numerosos vídeos nas redes sociais mostrando o templo em chamas.

Nesta manhã, ainda havia vários veículos de bombeiros e da polícia em uma rua próxima, enquanto os turistas faziam fila para entrar.

As chamas atingiram uma capela do setor de Almanzor, em referência à ampliação da mesquita realizada por este líder andaluz no século X. Esta área estava isolada neste sábado.

Os bombeiros controlaram rapidamente o incêndio e o prefeito de Córdoba declarou aos meios de comunicação espanhóis que o monumento estava "a salvo".

- "Uma primeira faísca" -

As primeiras investigações indicam que o fogo começou na capela central, antes de se propagar para uma parte da cobertura das abóbadas, mas sem ir além. A magnitude exata dos danos ainda é desconhecida.

A administração da mesquita-catedral armazenava nesta capela, segundo o prefeito, material de limpeza e material audiovisual, que pode ter sido a origem do incidente.

"Parece que pode ter sido uma bateria ou um contato elétrico que teria produzido uma primeira faísca", explicou.

O jornal ABC e outros veículos informaram que uma máquina de lavar pegou fogo no local.

Famosa por seus arcos e colunas muçulmanas, a mesquita de Córdoba começou a ser construída no século VIII no local de uma basílica cristã, durante o emirado de Abderramão I, e foi ampliada em várias fases ao longo de quatro séculos.

Após a conquista cristã, em 1236, foi consagrada como catedral e foram adicionados elementos arquitetônicos próprios desse estilo, preservando muitos detalhes muçulmanos, ao contrário do que ocorreu em muitas outras mesquitas da Espanha, sobre cujas ruínas foram erguidos templos cristãos.

Em 2001, um pequeno incêndio já havia danificado o monumento e, em particular, vinte e cinco documentos antigos que estavam na sala de arquivos dos conselhos da catedral.

ds/hgs/jm/meb/jc/mvv