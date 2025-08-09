Assine
Internacional

Albânia desarticula poderosa rede que traficava cocaína do Paraguai

AFP
AFP
09/08/2025 09:57

A Albânia anunciou neste sábado que desarticulou uma poderosa organização de narcotraficantes, que transportava toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa. 

Dez suspeitos foram presos durante as operações nos dias 7 e 8 de agosto, nove na Albânia e um na Bélgica, informou a Promotoria da Albânia. 

Seis pessoas continuam sendo procuradas. O suspeito detido na Bélgica foi identificado pela imprensa albanesa como Franc Çopja, considerado um dos chefes. 

A organização é acusada pelo tráfico, em 2020, de 28 toneladas de cocaína, das quais 17 foram apreendidas - com um valor de mercado estimado em 3,5 bilhões de euros (mais de 21 bilhões de reais, na cotação atual), segundo o comunicado. 

Provenientes do Paraguai, as cargas chegavam aos portos de Antuérpia (Bélgica), considerada a principal porta de entrada de cocaína na Europa, e de Hamburgo (Alemanha). 

A droga estava escondida em caixas de sabão, latas de tinta ou materiais de construção. 

A investigação foi realizada em cooperação com a Europol, autoridades belgas, francesas, neerlandesas, alemãs e italianas, e foi inicialmente baseada em mensagens decifradas do Sky ECC, muito utilizado por traficantes. 

Os lucros do tráfico eram lavados por meio de investimentos imobiliários, especialmente na construção de hotéis de luxo na Albânia ou no exterior.

