Internacional

Autoridades de segurança discutem a situação da Ucrânia no Reino Unido

09/08/2025 08:48

O ministro de Relações Exteriores britânico, David Lammy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se reúnem com conselheiros de segurança europeus e americanos neste sábado, anunciou o Reino Unido. 

A reunião será "um fórum crucial para discutir o progresso necessário para alcançar uma paz justa e duradoura" na Ucrânia, afirmou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um comunicado.

