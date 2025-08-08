Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Uma tripulação deixa Estação Espacial Internacional para voltar à Terra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 21:45

compartilhe

Siga no

Depois de passar quase cinco meses no espaço, duas astronautas americanas, um cosmonauta russo e um japonês iniciaram nesta sexta-feira (8) sua viagem de retorno à Terra a bordo de uma cápsula da SpaceX, que deve amerissar neste sábado em frente à costa da Califórnia.

Essa operação concluirá a décima missão de rotação de tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS) realizada no âmbito do programa Commercial Crew da Nasa, criado para suceder à era do ônibus espacial em parceria com a indústria privada.

A cápsula Dragon, da empresa do bilionário Elon Musk, desacoplou-se da ISS nesta sexta-feira às 18h15 do horário da costa leste dos Estados Unidos (19h15 de Brasília).

As americanas Anne McClain e Nichole Ayers, o russo Kirill Peskov e o japonês Takuya Onishi passarão mais de 17 horas a bordo da cápsula antes da amerissagem, previsto para as 11h33 deste sábado (12h33), em frente à costa oeste dos Estados Unidos.

A vertiginosa descida será desacelerada pela entrada na atmosfera terrestre e, depois, por enormes paraquedas.

Em seguida, a cápsula será recuperada por um navio da SpaceX e, uma vez a bordo, será aberta para que os astronautas possam sair.

Durante sua estadia na ISS, a tripulação, batizada como Crew-10, realizou múltiplos experimentos científicos, estudando o crescimento das plantas e a forma como as células reagem à gravidade.

cha/ube/atm/cjc/am

Tópicos relacionados:

aeronautica espaco eua iss japao russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay