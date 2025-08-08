Assine
Internacional

Kremlin confirma cúpula entre Putin e Trump no Alasca

08/08/2025 20:42

O Kremlin confirmou neste sábado (9, data local) que o presidente russo, Vladimir Putin, e seu par americano, Donald Trump, se reunirão no Alasca no dia 15 de agosto, e qualificou o local escolhido como "bastante lógico".

"Rússia e Estados Unidos são vizinhos próximos, fazem fronteira um com o outro. (...) Parece bastante lógico que nossa delegação simplesmente atravesse o estreito de Bering", disse o assessor da presidência russa Yuri Ushakov.

O Kremlin também anunciou que convidou Trump para visitar a Rússia após a cúpula: "É natural esperar que a próxima reunião entre os presidentes aconteça em território russo. O convite correspondente já foi enviado ao mandatário americano".

