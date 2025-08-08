Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Real Madrid renova com atacante Gonzalo García até 2030

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 17:50

compartilhe

Siga no

O atacante espanhol Gonzalo García, um dos jogadores mais promissores da base do Real Madrid, renovou seu contrato até 2030, anunciou o clube merengue nesta sexta-feira (8).

"Real Madrid e Gonzalo García chegaram a acordo para estender o contrato do jogador, que fica vinculado ao clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2030", informou o Real em comunicado.

García se destacou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, terminando como artilheiro com quatro gols marcados e incluído na seleção do torneio.

O jogador de 21 anos, que chegou à base merengue em 2014, disputou as duas últimas temporadas no Castilla e, com a renovação, fará parte do elenco principal do Real Madrid.

bur/iga/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay