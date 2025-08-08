Botafogo anuncia contratação do goleiro Neto

Depois de 15 anos na Europa, o goleiro Neto está de volta ao futebol brasileiro para defender o Botafogo, anunciou o clube carioca nesta sexta-feira (8).

"Bem-vindo, Neto!", escreveu o 'Glorioso' em nota oficial. "O atleta assinou contrato até o fim de junho de 2027", acrescenta o texto.

O goleiro de 36 anos jogou pelo Arsenal na temporada 2024/2025, emprestado pelo Bournemouth. Reserva do espanhol David Raya, Neto fez apenas um jogo pelos 'Gunners'.

Segundo a imprensa, as negociações para a contratação começaram quando o titular do Botafogo, John, estava acertando sua saída para outro clube da Inglaterra, o West Ham, em uma operação que acabou não se concretizando.

Revelado pelo Athletico Paranaense, Neto se transferiu para o futebol europeu em 2010, quando foi para a Fiorentina. Depois, teve passagens por Juventus, Valencia e Barcelona, até chegar ao Bournemouth.

Pela Seleção Brasileira, disputou apenas um jogo, a goleada por 5 a 0 sobre El Salvador, em um amistoso em 2018, sob o comando do técnico Tite, que também o convocou para a Copa América de 2015, no Chile.

Neto também esteve no elenco sub-23 que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012.

Sétimo colocado na tabela, o Botafogo enfrenta o Fortaleza neste sábado, no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cinco dias depois, o time recebe a LDU no Rio de Janeiro para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

erc/rsr/raa/cb/am