Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França diz que plano israelense em Gaza pode levar a "bloqueio absoluto"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 15:58

compartilhe

Siga no

A França condenou nesta sexta-feira (8) "nos termos mais fortes" o plano do governo israelense para Gaza, e destacou que pode levar a "um bloqueio absoluto", segundo uma declaração do Ministério das Relações Exteriores.

A chancelaria francesa destacou "sua firme oposição a qualquer projeto de ocupação da Faixa de Gaza e ao deslocamento forçado de sua população".

O posicionamento francês ocorre no momento em que o Exército israelense se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza, a mais importante do território palestino, para "vencer" o Hamas e garantir a libertação dos reféns.

A ocupação "integral" de Gaza "agravaria uma situação já catastrófica sem conseguir a libertação dos reféns do Hamas, seu desarme e sua rendição", disse, por sua vez, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, em uma mensagem no X.

Dt/sva/liu/eg/es/dd/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia franca israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay