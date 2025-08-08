Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Embaixador dos EUA em Israel critica duramente premiê britânico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 15:55

compartilhe

Siga no

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou nesta sexta-feira (8) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, dizendo que o Reino Unido teria perdido a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista se ele estivesse no comando do país.

Starmer é um dos líderes contrários ao plano de Israel de tomar o controle da cidade de Gaza.

"Espera-se que Israel se renda ao Hamas e os alimente, mesmo com os reféns israelenses sendo desnutridos?", questionou o embaixador Huckabee na rede social X.

"O Reino Unido se rendeu aos nazistas e lhes lançou comida? (...) Se o senhor tivesse sido primeiro-ministro, o Reino Unido estaria falando alemão!", acrescentou.

O gabinete de segurança israelense aprovou na noite de quinta-feira um plano para "derrotar" o Hamas e "tomar o controle" da cidade de Gaza, devastada pela guerra e em meio a uma grave crise humanitária.

"Essa ação não fará nada para encerrar este conflito nem para ajudar a garantir a libertação dos reféns", reagiu Starmer. "Só trará mais derramamento de sangue", acrescentou.

bgs/sst/erl/cjc/dd/am

Tópicos relacionados:

conflito eua gb israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay