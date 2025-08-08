Sheinbaum descarta 'invasão ao México' após relatos de ordem de Trump contra cartéis

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou, nesta sexta-feira (8), a invasão dos Estados Unidos ao território mexicano, após reportagens segundo as quais Donald Trump ordenou o uso do exército contra os cartéis de drogas.

O jornal The New York Times informou que, nesta sexta, Trump firmou secretamente uma ordem que autoriza o Departamento de Defesa a empregar força militar contra cartéis latino-americanos que sua administração chamou de organizações terroristas.

Por sua parte, o jornal The Wall Street Journal disse que o presidente americano pediu opções ao Departamento de Defesa que incluiriam o uso de forças especiais ou apoio de inteligência, e que qualquer ação seria coordenada com as autoridades de outros países.

"Fomos informados de que essa ordem executiva estava a caminho e que não tinha nada a ver com a participação de nenhum militar ou instituição em nosso território", declarou Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum acrescentou que seu governo coopera com os Estados Unidos para enfrentar o problema do narcotráfico.

"Os Estados Unidos não virão ao México com as forças armadas; cooperamos, colaboramos, mas não haverá invasão, isso está descartado, absolutamente descartado e, além disso, já manifestamos isso em todas as chamadas: isso não é permitido, nem faz parte de nenhum acordo", disse a governante.

A presidente garantiu que as agências dos Estados Unidos que têm presença no México" são muito regulamentadas".

A AFP entrou em contato com o Pentágono para confirmar a ordem, mas não obteve resposta.

O governo Trump ameaçou várias vezes o México com tarifas, acusando o país de permitir a entrada de drogas, em particular o letal fentanil, e de migrantes indocumentados em seu território.

Em uma ligação com Sheinbaum, Trump chegou a propor diretamente a entrada do exército de seu país no México para combater os cartéis, o que a presidente recusou.

