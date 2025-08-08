Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Primeiro-ministro indiano Modi teve 'boa' conversa com seu 'amigo' Putin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 14:27

compartilhe

Siga no

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou, nesta sexta-feira (8), que manteve uma "boa" conversa com seu "amigo", o presidente russo, Vladimir Putin, na qual falaram da Ucrânia e reiteraram seu compromisso para reforçar as relações entre os dois países. 

O chefe de governo acrescentou que se congratula de poder "receber o presidente Putin na Índia mais a frente este ano", em um comunicado divulgado nas redes sociais. 

"Tive uma conversa detalhada muito boa com meu amigo, o presidente Putin. Em agradeci a ele por ter compartilhado as últimas informações sobre a Ucrânia", disse Modi. 

A conversa telefônica entre os dois dirigentes ocorreu depois de Donald Trump impor tarifas muito altas à Índia. 

Na quarta-feira, o presidente americano também anunciou que em três semanas dobrará as tarifas sobre os produtos exportados pela Índia aos Estados Unidos, elevando-as a 50%, devido a suas compras de petróleo russo, que são uma importante fonte de receitas para financiar sua ofensiva na Ucrânia.  

A Índia economizou bilhões de dólares nas importações energéticas, o que fez com que os preços internos do combustível permanecessem relativamente estáveis. 

A Rússia, que mantém boas relações com a Índia desde a era soviética, também é um dos seus principais fornecedores de armas. 

Na quinta-feira, Putin se reuniu com Ajit Doval, assessor de Segurança Nacional de Modi. 

Segundo o governo russo, Putin se reunirá com Trump "nos próximos dias". 

abh/lb/bds/thm/eg/jm/dd/mvv

Tópicos relacionados:

comercio conflito diplomacia eua india russia taxas ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay