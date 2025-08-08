Assine
Trafego marítimo é suspenso no estreito de Dardanelos por incêndios na Turquia

08/08/2025 13:52

O tráfego marítimo foi suspenso nesta sexta-feira (8) no movimentadíssimo estreito de Dardanelos, noroeste da Turquia, devido a incêndios perto da cidade de Çanakkale, anunciou o Ministério turco dos Transportes. 

Diante do avanço das chamas, três comunidades e cerca de 50 moradores de uma casa de repouso na província de Çanakkale tiveram que ser evacuados, informou o governo local. 

Imagens divulgadas pela imprensa turca mostram bombeiros abandonando um de seus caminhões em chamas em uma estrada florestal próxima a residências. 

As autoridades alertaram que rajadas de vento de 70 a 75 km/h atingirão a região neste fim de semana, quando as previsões indicam temperaturas de até 35 graus Celsius. 

Mais de 270 bombeiros e socorristas foram mobilizados, apoiados por oito aviões, quatro helicópteros e 45 caminhões-cisterna, segundo as autoridades. 

Fronteira natural entre a Europa e a Ásia, o estreito de Dardanelos conecta, ao longo de 60 quilômetros, o Mar Egeu ao Mar de Mármara, que banha a costa sul de Istambul e que, por sua vez, se comunica com o Mar Negro através do estreito de Bósforo. 

Um total de 45.849 navios atravessaram o estreito de Dardanelos em 2024, segundo o ministério. 

A província de Çanakkale é um popular destino turístico que abriga o sítio arqueológico das ruínas da antiga Troia. 

No século XX, foi palco da Batalha de Dardanelos (março de 1915 – janeiro de 1916), uma das derrotas mais sangrentas das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial frente ao Império Otomano.

