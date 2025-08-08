Assine
Vários países pedem reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 13:49

Vários países pediram uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para abordar o plano de Israel de "tomar o controle" da Cidade de Gaza, informaram duas fontes diplomáticas à AFP nesta sexta-feira (8).

"Neste momento, há vários países que, em nosso nome e no seu próprio, estão solicitando uma reunião do Conselho de Segurança" havia dito mais cedo à imprensa o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour.

gw/af/mel/mvv/dd 

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia gaza guerra israel onu

