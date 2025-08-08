Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lewandowski sofre lesão na coxa e é dúvida no Barça para início da temporada

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 12:34

compartilhe

Siga no

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa esquerda e virou dúvida para o início da temporada, informou o clube nesta sexta-feira (8).

Lewandowski apresentou "dores musculares no bíceps femoral da coxa esquerda. É desfalque para domingo e seu retorno depende de sua evolução", comunicou o Barça em nota, confirmando a ausência do atacante no jogo contra o Como, da Itália, pelo Troféu Joan Gamper.

O polonês de 36 anos também pode desfalcar o time na primeira rodada do Campeonato Espanhol, no dia 16 de agosto, contra o Mallorca.

ati/dam/cb/mvv

Tópicos relacionados:

esp fbl pol

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay