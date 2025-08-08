Assine
México não tem provas de conexão de Nicolás Maduro com cartel de Sinaloa

AFP
AFP
08/08/2025 12:24

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, declarou, nesta sexta-feira (8), que seu governo não tem provas de que o mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, tenha conexões com o cartel de Sinaloa, como afirmado pelos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump aumentou para 50 milhões de dólares (R$ 273 milhões, na cotação atual) a recompensa por "informações que levem à prisão" de Maduro, a quem acusa de utilizar organizações como o Tren de Aragua e o cartel de Sinaloa "para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos.

"Se eles têm alguma prova, que mostrem, nós não temos nenhuma prova relacionada a isso", disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa.

yug/jla/mel/yr/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia eua mexico narcotrafico venezuela

