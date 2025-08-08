Assine
Xi diz a Putin que China se alegra por trabalho conjunto da Rússia e EUA para melhorar relações

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/08/2025 10:10

O presidente chinês, Xi Jinping, disse, nesta sexta-feira (8), ao seu contraparte russo, Vladimir Putin, durante um telefonema, que Pequim se alegra de ver a Rússia e Estados Unidos trabalhando para melhorar suas relações, informou a imprensa estatal. 

"A China se satisfaz de ver que a Rússia e os Estados Unidos mantêm contato, melhoram suas relações e promovem uma solução política à crise ucraniana", afirmou Xi Jinping ao seu contraparte russo, segundo a agência oficial de notícias Xinhua. 

O presidente chinês "destacou que os assuntos complexos não têm soluções simples", e acrescentou que a "China sempre apoiará... a paz e a promoção das negociações", detalhou a televisão pública CCTV. 

Putin e o presidente americano, Donald Trump, planejam conversar sobre o conflito na Ucrânia. 

Ambas as partes confirmaram os preparativos para uma cúpula e sugeriram que uma reunião poderia ocorrer na próxima semana. Até o momento, não foi fixado nem a data nem o local. 

O presidente russo informou ao seu contraparte chinês sobre "a situação dos contatos e comunicações recentes" entre os Estados Unidos e Rússia, assim como sobre a situação na Ucrânia, segundo a mesma fonte. 

Xi Jinping falou com Putin nesta sexta-feira a pedido do dirigente russo, informou a CCTV. 

mya-reb/pbt/thm/cn/mab/eg/dd/jc 

Tópicos relacionados:

china conflito diplomacia eua rusia ucrania

