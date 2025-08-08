Associação Palestina de Futebol anuncia morte de 'Pelé palestino'

A Associação Palestina de Futebol anunciou a morte do ex-astro do futebol palestino Suleiman Al-Obeid, após disparos israelenses durante a distribuição de ajuda no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira.

O jogador, natural da Cidade de Gaza, tinha 41 anos, era casado e pai de cinco filhos, segundo a mesma fonte.

"O ex-jogador da seleção nacional e estrela do Khadamat Al-Shati, Suleiman Al-Obeid, faleceu após disparos da ocupação israelense contra pessoas que aguardavam ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza na quarta-feira", indicou a associação em seu site.

Apelidado de "A Gazela", "Pérola Negra" ou até mesmo "Pelé do Futebol Palestino", iniciou sua carreira no clube local, o Khadamat Al-Shati.

Seu impressionante talento e velocidade o levaram à seleção nacional, com a qual disputou 24 partidas internacionais. Marcou mais de 100 gols ao longo de sua longa carreira.

Segundo a associação, sua morte eleva para 321 o número de seus membros - entre jogadores, treinadores, árbitros, gerentes e membros do conselho administrativo - que perderam a vida desde o início da guerra, provocada por um ataque sangrento do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

As represálias israelenses deixaram 61.258 mortos na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Do lado israelense, o ataque do Hamas causou 1.219 mortes, em sua maioria civis, de acordo com um levantamento da AFP com base em dados oficiais.

